Quel référencement pour votre site web ?

Les blogs : des liens intéressants pour votre référencement

Le principe du référencement sur les blogs :

Il existe 2 types de prestations dans le référencement , et qui peuvent être compatibles :- Un référencement consistant à référencer votre site auprès de plusieurs centaines d’outils de recherche francophones et ou internationaux- Et ou un référencement ventilé qui consiste à changer les mots clés, titres et descriptions auprès de chaque outil de recherche, ainsi que de rubriques thématiques, afin de vous assurer une plus grande visibilité sur Internet.Les offres de référencement payant sont nombreuses et variées : demandez à votre agence de référencement à Perpignan par exemple. Qui plus est, la concurrence est très rude dans ce secteur. Aussi, avant de choisir un référencement payant, il s’avère indispensable de bien cerner quels sont vos besoins et vos attentes : Vous faire connaître auprès d’un maximum d’outils de recherche francophones et à l’étranger et/ou avoir un référencement de grande qualité auprès de certains outils de recherche seulement ?A noter que l’on nomme aussi par extension le référencement payant pour d’autres types d’offres : Le référencement sur des annuaires spécialisés payants et le positionnement publicitaire, souvent par l’achat de mots-clés et par affichage de bannière publicitaire.Le référencement sur des annuaires spécialisés payants demeure marginal. Toutefois, il permet de cataloguer un site dans un répertoire spécialisé dans un domaine ne contenant que très peu de site, ce qui vous assure une grande visibilité. En effet, ces annuaires spécialisés payants ne se contentent pas d’indexer votre site, mais ils essaient, en optimisant leur propre référencement, de vous faire figurer parmi les meilleures positions dans les différents outils de recherche.Le positionnement publicitaire consiste à obliger votre site à se situer sur la première page de résultat. Toutefois ce référencement n’a rien de naturel : Il consiste à placer votre site non pas dans les résultats traditionnels, mais dans des espaces dédiés à la publicité. Votre site est donc extrêmement visible, mais il ne s’agit pas de référencement payant à proprement parler mais plutôt d’achat publicitaire.Les blogs sont d’importants “nids” à backlinks et il ne faut surtout pas les négliger! Mais, car il y a un mais, il ne faut pas non plus en abuser ! J’entends par là qu’il ne faut pas “polluer” les blogs sans apporter une petite contribution, notamment en termes de contenu. Veillez notamment, dans votre intérêt ET dans l’intérêt de l’auteur du blog en question, à choisir uniquement des blogs dont la thématique est proche de celle de votre site.Sur la majorité des blogs il est possible de laisser un commentaire. Et très souvent, ce module d’ajout de commentaire vous permet de saisir votre nom, votre adresse mail, votre page web et votre message. Votre nom sera l’ancre de votre lien (nous avons déjà vu plus haut ce qu’était l’ancre d’un lien) : essayez donc de la choisir intelligemment. Mais n’utilisez pas de mots clés génériques très concurrentiels du type “référencement”, “marketing” ou autres dans le même genre : vous avez alors toutes les chances de voir votre commentaire supprimé .Quant au message, et bien c’est ici que vous DEVEZ faire un effort pour, en échange du lien que vous vous octroyez sur le blog en question, offrir votre contribution à l’auteur. Vous devez donc réagir à l’article en rédigeant un petit texte constructif, qui a du sens et qui apporte réellement un plus au contenu. Évitez les “merci pour l’article”… On en trouve partout et ça ne présente franchement aucun intérêt. Essayez de trouver des articles dont le sujet vous intéresse : il sera alors beaucoup plus facile d’y réagir et d’apporter votre point de vue ou une correction ou un détail technique! Les blogs ne manquent pas sur le web alors à vous de chercher ceux sur lesquels vous vous sentirez le plus à l’aise pour participer de manière constructive à la vie du blog. C’est à mon avis la meilleure stratégie permettant d’obtenir des liens de qualité sur des blogs. Et les moteurs de recherche sont friands de ce type de liens alors c’est un travail qui sera à coup sûr payant si vous le faites en bonne intelligence.Voyez ça comme un échange de bons procédés : je prends un lien et en échange j’offre un peu de contenu unique.