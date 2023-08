Pourquoi choisir une cabine de douche ?

Conseils d'installation :

La salle de bains fait son entrée dans la chambre

1. La salle de bains révèle son chic et son charme

Privilégier les couleurs élégantes d’un salon

Préférez des teintes sombres, proches de la couleur des murs et d’un format « nouvelle génération ».

Les cabines de douches sont généralement livrées prêtes à montées, leur coût est à intégrer dans le cadre d'un devis rénovation de salle de bain . C'est un ensemble constitué d'un receveur, de parois en acrylique et d'une porte. Reste seulement à raccorder l'alimentation et l'évacuation d'eau. Pour le montage, prévoyez une demi journée.C'est un système à privilégier dans le cas de douche hydromassante qui nécessite un espace absolument étanche, et dans tous les cas où l'étanchéïté ne peut être garantie.Les modèles proposés sont en polyester ou en polystyrène choc et les parois et portes sont en verre synthétique ou en verre Securité. Plusieurs tailles sont possibles (entre 70 cm et 1 mètre de côté).Les ouvertures de portes peuvent être coulissantes, à soufflet ou pivotantes.Pour la robinetterie, de nombreux modèles proposent des colonnes de douches hydromassantes, des options cycles de programmation, les fonctions hammams ou sauna, des miroirs, des sièges pour les personnes agées. Les mitigeurs thérmostatiques sont de bonnes options pour éviter les risques d'accidents avec les jeunes enfants.Sachez que si vous déménagez, vous avez le droit de démonter votre cabine de douche.Généralement, prévoyez une hauteur de 2 m, et 60 à 70 cm devant les portes pour la sortie et la circulation.La cabine de douche est un choix qui vous évitera les problèmes de cloison, d'installation de receveur, de pare-douche, de robinets, et qui remédie aux éventuels problèmes d'étanchéité.Avant de commencer le chantier, assurez vous de disposer de l'outilla suivant :- des tubes flexibles en acier tressé- des joints d’étanchéité- des serre-joints- un tournevis- une clef à molette- de la colle- d'une perceuseLa « salle de bains pièce à vivre » : un concept particulièrement tendance et actuel. Elle devient ainsi une entité réelle, et se conçoit avec autant d'attention que les pièces principales d'une maison. Elle s'approprie même les codes jusqu'alors réservés aux chambres ou aux salons. Les murs tombent, la salle de bain fait son entrée dans la chambre ! Ses dimensions changent également, pour devenir, véritablement, un « salon de bains ».Dans un camaïeux de gris, cette salle de bain s’offre des accents graphiquesPour que la rénovation de salle de bain s’intègre dans la chambre, mieux vaut concevoir les deux espaces en même temps. Malgré leur utilisation bien différente, l’ensemble formera ainsi une seule pièce, et non plus deux.Adoptez toutes les tonalités de gris ou de beige par exemple. Les marrons et les taupes au chic intemporel fonctionnent très bien. Et pour un résultat plus personnel, il est possible d’ajouter une couleur plus forte avec laquelle il faudra procéder par touche. Le rouge plutôt foncé ou encore le vert anis… sont des teintes que l’on retrouvera sur des éléments de déco de la chambre (coussins, vase….) et de la salle de bains (ustensiles de rangement, linge de toilette…).Quel carrelage pour votre « salon de bains » ?Il s’agit de mettre au mur des mosaïques en 5X5 cm ou de rectangles de 5X25 cm, à associer avec des 25X50 cm pour le sol.Avec les grands formats, vous pouvez jouer sur le côté graphique : optez alors pour un format de 25X50 cm partout, et créez une ligne de 5X50 cm à la verticale, derrière la colonne de douche par exemple.Astuce déco : les carrelages de grand format agrandissent l’espace et sont même utilisables dans l’espace douche.